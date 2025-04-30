Надежный тыл для военных: Харченко встретилась с волонтерами Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Депутат вручила им благодарственные письма и подарки.

Для того, чтобы приблизить победу, нужно помогать фронту. Об этом заявила депутат Государственной думы РФ Екатерина Харченко. Она хорошо знакома со многими волонтерами и решила собраться вместе с самыми близкими по духу, чтобы вручить им благодарственные письма и подарки.

«Мы все понимаем — для того, чтобы приблизить победу, нужно помогать фронту. Это помощь по медицине. Восемь автомобилей за этот период мы приобрели ребятам. Помогали со всем», — рассказала она.

В числе приглашенных — семья волонтеров Климовские. Юлия и Александра — мама и дочь, которые активно помогают военнослужащим, в частности — морпехам. Дочь Юлии — Шурочка, которой скоро исполнится пять лет — является неофициальным символом морской пехоты.

Климовские занимаются сбором вещей, медикаментов и оборудования для бойцов. Кроме того, они стараются поддерживать боевой дух солдат, оказывать реальную, ощутимую помощь на фронте. Их дело направлено на то, чтобы укрепить связь между гражданским обществом и военными.

А Валентина Михайловна из Фатежского района Курской области с самого начала спецоперации отдает две тысячи рублей с каждой пенсии на гуманитарные нужды.

Харченко объяснила, что существует три линии помощи. Первая — землякам. Переселенцам, которые вынуждено покинули дома. Вторая — солдатам. Как отметила депутат, для того, чтобы приблизить победу, необходимо помогать фронту. Помогать со всем: с медикаментами, автомобилями, продуктами и одеждой.

Третья линия помощи — помощь врачам. Гражданским больницам и военным госпиталям.

«Очень много удивительных историй, которые останутся в душе не только курян, но и всех россиян навсегда. Мне очень хочется, чтобы историю подвига на Курской земле знали наши дети и внуки», — заключила Харченко.

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