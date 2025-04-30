«Совсем скоро»: Песков анонсировал выход фильма про Путина

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Лента покажет, какой президент в обычной жизни.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выход фильма про российского лидера Владимира Путина. Новостями он поделился в ходе лекции на марафоне «Знание».

«Совсем скоро на телеканале „Россия“ выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит нашей страной», — сказал Песков, отвечая на вопрос студента о том, как Путин ведет себя в обычной жизни.

По словам пресс-секретаря президента, создатели фильма — очень одаренные люди. Они хотели, чтобы картина стала ответом на вопрос студента из зала, то есть раскрыла множество деталей о личности Путина. Песков порекомендовал каждому ознакомиться с проектом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин объявил перемирие в украинском конфликте в дни 80-летия Победы. Боевые действия со стороны России будут приостановлены в полночь по московскому времени в ночь на 8 мая. Продлится перемерие до 00:00 11 мая. Решение было принято в одностороннем порядке. Москва надеется, что Киев поступит также. В случае, если украинская сторона нападет, ВС РФ ответит.