КПРФ отправила в зону специальной военной операции гуманитарную помощь

Фото, видео: 5-tv.ru

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Коммунистическая партия России направила бойцам продовольствие, лекарства, технику и оборудование, включая квадрокоптеры и автомобили.

В зону специальной военной операции отправился 137-й гуманитарный конвой Коммунистической партии Российской Федерации. Для тех, кто сейчас на передовой, собрали самое необходимое.

На фронт доставят продукты, лекарства, а также снаряжение, оборудование и технику специального назначения. В том числе маскировочные сети, квадрокоптеры, мотоциклы и автомобили повышенной проходимости. Эта акция посвящена 80-летию Великой Победы.