«Никуда не деться»: Дмитрий Песков оценил ситуацию с переговорами по Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

По словам пресс-секретаря Кремля, глава государства готов к переговорам без предварительных условий, однако Киев не делает шагов навстречу.

Заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам России по Украине без предварительных условий актуально до сих пор. Но необходимо учитывать ситуацию, которая сейчас сложилась в зоне специальной военной операции. Урегулирование должно быть достигнуто в первую очередь с Киевом. Об этом после выступления на форуме «Знание. Первые» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не идет на контакт, а делает только неудачные заявления. Но все равно киевский режим не может игнорировать те изменения, которые произошли с 2022 года. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин задал вопрос Дмитрию Пескову о текущей ситуации.

«Президент США Дональд Трамп не так давно заявил, что конфликт подходит уже к решающей стадии. Мы это так воспринимаем? В этой связи очень интересно прозвучали заявления из уст мэра Киева Владимира Кличко, когда он сказал, что возможны территориальные уступки со стороны Украины. Значит ли это, что Украина какие-то шаги начинает делать?» — спросил корреспондент.

«Сейчас ситуация другая для Киева. Но ее все равно нужно признавать, от этого никуда не деться. Президент Путин имеет главную цель — это достичь тех целей, которые он ставил, начиная специальную военную операцию. Мы должны обеспечить наши национальные интересы. Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта. Но ситуация такая, какая она есть. Мы с вами не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается», — ответил Дмитрий Песков.

Также он подчеркнул, что парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева.