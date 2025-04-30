Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Сегодняшняя победа — результат активных действий группировки войск «Запад».

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР), Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Новое», — сказано в сообщении ведомства.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) — более 220 боевиков, два боевых бронетранспортера, пять единиц западной полевой артиллерии, десять машин и пункт хранения боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Для ВСУ результатом столкновения стали весомые потери, а именно: 240 боевиков, танк, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии западного производства. Группировки войск «Запад» также уничтожили две вражеские станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Группировки войск «Север» участвуют в боевых действиях в Сумской области. Они уже лишили противника 205 боевиков, трех бронемашин 13 автомобилей и шести артиллерийских орудий.