Почему Волочкова уехала со свадьбы дочери: конфликт с зятем или рабочие дела?

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Ранее в интервью балерина называла жениха «хахалем» и предсказывала скорый развод пары.

Анастасия Волочкова покинула свадьбу дочери, 19-летней Ариадны, с бизнесменом Никитой Григоряном одной из первых. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Торжество прошло 26 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге. Анастасия Волочкова, известная своей любовью к эпатажу, уехала с праздника вскоре после его начала. Это вызвало волну слухов о возможном конфликте с зятем: ранее в интервью балерина называла Никиту «хахалем» и предсказывала скорый развод пары.

Стоит отметить, отношения между Волочковой и ее дочерью не всегда были гладкими. Ариадна, которая ранее жила с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, в прошлом конфликтовала с матерью. Однако в последнее время они наладили отношения, и балерина активно участвовала в подготовке к свадьбе. Так, Волочкова заявляла, что на ее организацию потратила не менее 10 миллионов рублей.

Сама же балерина объяснила ранний отъезд профессиональными обязательствами: на следующий день у нее было запланировано выступление в другом городе. Она добавила, что довольна свадьбой дочери и находится в хороших отношениях с зятем. Тем не менее, артистку не пригласили на вторую часть свадебного торжества, которое состоится уже в Москве и где будут присутствовать родители жениха.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова хочет выйти замуж вслед за дочерью.