Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетнего Кирилла

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчику срочно нужна дорогостоящая операция.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю четырехлетнего Кирилла.

У мальчика детский церебральный паралич, и ему срочно нужна сложная операция стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет.

Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 2 миллиона 817 тысяч 272 рубля. Остальные средства будут направлены на помощь другим подопечным благотворительного фонда.

Спасибо вам большое.