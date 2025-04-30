Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетнего Кирилла
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Фото, видео: 5-tv.ru
Мальчику срочно нужна дорогостоящая операция.
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю четырехлетнего Кирилла.
У мальчика детский церебральный паралич, и ему срочно нужна сложная операция стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет.
Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 2 миллиона 817 тысяч 272 рубля. Остальные средства будут направлены на помощь другим подопечным благотворительного фонда.
Спасибо вам большое.