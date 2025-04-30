Энцефалит и боррелиоз: чем опасны клещи и что делать в случае укуса

Фото: Bernd Weissbrod/ТАСС

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Последствия могут быть катастрофическими.

Становится все теплее, и в покрывшей землю траве, а также в кустарниках притаились проснувшиеся клещи. Они прячутся на высоте от 25 сантиметров до метра, чувствуют человека или животное на расстоянии 10–15 м. Как защититься от болезней, которые они переносят, в интервью «Известиям» рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.

Попав на тело жертвы, клещ ищет место для укуса. Особенно он любит голову, шею, места за ушами и на сгибах конечностей. Он кусает безболезненно и продолжает сосать кровь до десяти дней. Главные риски для носителя — клещевой энцефалит и боррелиоз. По словам доктора, в европейской части зараженность клещей энцефалитом составляет 2-5%, в Сибири и на Дальнем Востоке 15–20%. Боррелиоз передается в 40–70 раз чаще.

Чтобы не пасть жертвой маленького, но опасного вредителя, на природе стоит надевать однотонные вещи, закрывающие руки, ноги и шею, и головной убор. Тщательно осматриваться рекомендуется раз в пару часов. Чтобы клещи не пробрались в палатку, очистите территорию в радиусе 20–25 сантиметров от сухой травы и веток. И не забывайте про репелленты! А самый надежный вариант — вакцинация.

После похода дома лучше переодеться и еще раз осмотреть себя и одежду. Если нашли присосавшегося клеща, вас необходима медицинская помощь. В первые 72 часа шансы избежать развития энцефалита максимальны. Нет больницы поблизости: Тогда внимательно следите за дальнейшими симптомами. При ухудшении самочувствия и появлении красного кольца вокруг укуса надо срочно обратиться к инфекционисту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лещи уже покусали 30 тысяч россиян.