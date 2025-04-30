Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчетом подразделением воздушной разведки была выявлена вражеская техника.

Артиллеристы 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерии, техники, укрепленных позиций и пунктов управления БПЛА ВСУ в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — в материале 5-tv.ru.

«В основном это артиллерийские орудия, как времен создания Советским Союзом, так и западного производства орудия. В основном это могут быть как самоходные артиллерийские орудия, так и буксируемые гаубицы, пушки, те же самые „Гиацинты“, которые стоят на том берегу противника. Они перестали работать по нам артиллерией, так как расчеты натренировали свои навыки. Время до открытия огня стало гораздо быстрее, что заставило противника меньше работать со своих западных артиллерийских систем», — рассказал старший офицер батареи с позывным Двина.

Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведется с помощью воздушного разведчика. Это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.