ФСБ опубликовала рассекреченные документы о смерти Гитлера

Фото, видео: DPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Глава Третьего рейха свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года в Берлине, окруженном советскими войсками.

ФСБ рассекретила малоизвестные материалы о смерти Гитлера. Среди документов в том числе показания личного адъютанта фюрера Отто Гюнше и камердинера Гейнца Линге. Он первым зашел в апартаменты фюрера после его самоубийства.

Линге сделал контрольный выстрел в голову принявшего яд Гитлера, чтобы героизировать его смерть — 5 мая 1945 года в саду Имперской канцелярии сотрудники СМЕРШа нашли в воронке от авиабомбы сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины.

То, что это именно Гитлер и его подруга Ева Браун, подтвердили помощница личного зубного врача Гитлера Кете Хойзерман и зубной техник Фриц Эхтман. Каждому из них, как указано в документах, предоставили для опознания челюсти.