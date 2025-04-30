Врачи Петербурга начали применять 3D-импланты для восстановления позвоночника

Фото, видео: 5-tv.ru

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Такая технология позволяет пациентам вставать на ноги уже через несколько дней после вмешательства.

От инвалидной коляски до первых шагов всего за месяц. Петербургские врачи начали применять уникальную технологию, возвращающую активность даже тем, кто годами не мог встать с постели.

Секрет успеха — в имплантах, созданных на 3D-принтере из титанового сплава. Они не просто повторяют анатомию пациента, но и срастаются с организмом благодаря вживлению родной костной ткани в поры конструкции. Как напечатанные на принтере позвонки меняют будущее спинальной хирургии, рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Такое Асила Далаева еще месяц назад и представить не могла: она встает, разворачивается и делает первые шаги. Хотя в больницу приехала на инвалидной коляске, а до этого год не вставала с постели из-за воспалительного процесса в позвоночнике.

«Болела спина, без конца болела. В начале я могла сама, хоть как-никак. Ходила по больницам, а в конце вообще не могла ходить, еле-еле то за это, то за то держала», — рассказала пациентка Асила Далаева.

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии женщине полностью заменили два позвонка. Импланты точь-в-точь как родные: их специально для пациентки напечатали на 3D-принтере.

«Это действительно следующий шаг в развитии хирургии современной, когда применяются индивидуальные протезы. Также при реконструкции передних отделов позвоночника, когда не подходят стандартные, требуют в связи с анатомической особенностью человека подбор именно печатных форм», — объяснил заведующий отделением патологии позвоночника Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии, хирург Сергей Ткач.

Стеноз, грыжи, остеохондроз, онкология — замена позвонков может потребоваться по разным причинам. Для этого есть стандартные фабричные импланты, но нередко нужны индивидуальные, созданные по параметрам конкретного больного. Напечатать можно любой фрагмент позвоночника, даже крестец — это самый большой его элемент.

«На 3D-принтере печатаются из титанового сплава вот такие кейджи, которые имеют ячеистую структуру и позволяют кости хорошо интегрироваться внутрь этого импланта», — отметил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии, травматолог-ортопед Денис Наумов.

Имплант создают на основе данных компьютерной томографии, а потом за одну операцию поврежденные позвонки удаляют, на их место устанавливают искусственные. При этом в поры напечатанных позвонков помещают фрагменты родной костной ткани пациента. Так имплант буквально врастает в позвоночник. И такие операции можно делать даже детям.

«Она позволяет настолько хорошо интегрироваться со здоровыми позвонками, что в процессе роста ребенка эта металлоконструкция, этот имплант, он обрастает костной тканью и, по сути, становится составной частью позвоночника ребенка и никак не ограничивает его в дальнейшем росте», — заявил Денис Наумов.

И если раньше подобные операции требовали разрезов сантиметров по 20 в длину, то сейчас по возможности их проводят малоинвазивными методами — через несколько небольших отверстий.

«Установка импланта занимает несколько часов. Уже сегодня вечером пациент сможет вставать, завтра — ходить, и, если все пойдет по плану, через несколько дней его выпишут», — поделилась корреспондент Наталия Оскерко.

Так что средний срок пребывания пациента в больнице составляет не больше двух недель. Для сравнения: раньше диагностика, лечение и восстановление в таких случаях занимали долгие месяцы.