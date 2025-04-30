Из Индонезии депортирован россиянин, обвиняемый в хищении 300 млн рублей
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Россиянина, обвиняемого в хищении 318 млн рублей, депортировали из Индонезии
Фото, видео: 5-tv.ru
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Его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса.
В Россию депортируют подозреваемого в хищении 300 миллионов рублей. По версии следствия, Алексей Федоров более десяти лет получал взносы — от садоводов в Ленинградской области.
Вот только вместо работ по благоустройству территорий аферист отмывал полученные деньги. Путем финансовых махинаций он легализовал почти 100 миллионов рублей, после чего сбежал за границу. Его задержали в Индонезии, и выдали по запросу нашей Генпрокуратуры.