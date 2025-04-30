Грустная статистика: что продают продают под видом стеклоомывателей
«Известия»: почти 40% омывающих автожидкостей — подделка
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Нелегальные производители используют в очистителях метиловый спирт.
В России растет число контрафакта на рынке автомобильных жидкостей. Как выяснили «Известия», доля поделок в рознице приблизилась к 40%.
При этом все чаще недобросовестные производители разбавляют продукцию метанолом. В составе незамерзайки это вещество становится настоящим ядом для водителя и пассажиров. Еще метанол добавляют в антифриз и тормозную жидкость. Такая «автохимия» приводит к коррозии — и буквально разъедает машину изнутри.
Минпромторг ужесточит контроль за подделками — с помощью маркировки. Производителей метанолллсодержащих жидкостей — внесут в специальный реестр. Законопроект рассмотрят уже в следующем месяце.