Культура 385
«В «Великании»: звезды на красной дорожке спортивной драмы «Финал»
В кинотеатре «Художественный» никому не пришлось опускать глаза в пол. Поддержать приехала целая команда высоких баскетболистов.
Ни одного сухого платочка не осталось в кинотеатре «Художественный» на премьере драмы «Финал» после визита наших спортивных великанов. Ведь гости реагировали на высоких красивых мужчин.
Наверняка, папарацци смогли расщекотать артистам нервы и вызвать у них хоть долю зависти к обласканным вниманием баскетболистам.
«Боже, какие они красивые, сразу видно, что в спорте», — только и мелькало в диалогах на премьере «Финала».
Немного удивительно, что к концу вечера игристое не успело закончиться. Ну, конечно — подавляющей половине гостей на тренировку!
С кем не хотели фотографироваться Ирина Пегова и Петр Зеленов, чья улыбка ярче роли, чем покорил сердца Алексей Онежин, с кем не стала конкурировать Катя Лель и многое другое — в фоторепортаже 5-tv.ru.
Юлия Ильина блистала не только ослепительной улыбкой, но и большой ролью на премьере! Молодая актриса уже довольно узнаваема и среди СМИ была на расхват!
1/10 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Актер Алексей Онежин был так вежлив и нежен со всеми, что казался не менее обаятеленым и раскрепощенным среди именитых гостей дорожки. Какое милое подрастает поколение звезд.
2/10 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Наша инопланетная Катя Лель особенно сияет даже без ярких образов. Ну и правильно — вся красота пусть побудет внутри. А с баскетболистами итак нет смысла вступать в поединок неотразимости, ведь они — крепко забитый гвоздь этого вечера.
3/10 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Александр и Алеся Энберт — пара, за которой интересно наблюдать и фантазировать. Кстати, а куда они устремили свои взгляды? Неужели на высокий рост спортивных гостей?
4/10 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Елена Старостина — золотая женщина! На «Финал» пришла яркой и раскованной, но говорить со СМИ не стала. В тихом омуте.
5/10 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Внутри у Михаила Тройника, видимо, бушует океан. Вот уж кто, действительно, не конкурировал с баскетболистами, а занимался психоанализом! На пресс подходе актер с каждым поддерживал глубокий разговор, а быстро покинуть красную дорожку явно не дали терзания души!
6/10 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
А вот и тот, кому можно было совсем не стараться над образом. Волейболист Александр Волков — магнит внимания не только на дорожке, но и на самом рауте. Настоящая причина взглянуть ввысь!
7/10 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ах, все-таки волейболисты более снисходительны к поклонникам, чем Ирина Пегова и Пётр Зеленов. Улыбались всем папарацци, а к селфи с гостьей вечера уж очень были пренебрежительны.
8/10 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Будто единственный, кто словил настроение болельщика и не пытается кокетничать. Гарик Богомазов привнес на эту красную дорогу немного веселой серости.
9/10 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ох и не положено таким брутальным артистам, как Сергей Марин, отводить взор от фотографов и им от него тоже. Или отец майора Грома не скромничает, а наоборот строит глазки?
10/10 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов