Краснов отметил важность развития связей с ОАЭ по линии Интерпола

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Он также обратил внимание на подготовку прокуроров РФ к 15-му Конгрессу ООН по предупреждению преступности.

Сотрудничество на международном уровне сегодня обсуждалось и в Москве на встрече генпрокурора России с министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов. Игорь Краснов заявил о готовности делиться с коллегами опытом в борьбе с цифровыми преступлениями и распространением запрещенного контента в Интернете.

«В апреле следующего года в Абу-Даби состоится 15-й Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Совместная работа наших работников позволит заложить в итоговый документ прорывные идеи, которые будут определять антикриминальную повестку ООН на ближайшие годы», — сказал гегнпрокурор.

Игорь Краснов также подчеркнул важность развития взаимодействия с Арабскими Эмиратами по линии Интерпола.