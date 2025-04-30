«Сделать все»: Путин на форуме в Волгограде призвал помешать возрождению нацизма

Фото, видео: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Не все в Европе могут сказать «спасибо» за Победу вслух, но многие помнят.

Сегодня в Волгограде почтили память героев одного из самых жестоких сражений Великой Отечественной, которое переломило ход всей войны. Речь о Сталинградской битве. В преддверии 80-ти летия Победы Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Мамаев Курган. Президенты очень много общались тет-а-тет — и прошли практически весь комплекс пешком. Из Волгограда — обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Форум новый, традиции еще только зарождаются, и участники используют проверенные варианты — фотографии большими и небольшими группами на месте для главных гостей, которых здесь очень ждали.

«В зале лидеры России и Белоруссии. Это ключевой момент форума — пленарное заседание. Начинается важный разговор», — отметил корреспондент.

Главная тема — сохранение исторической памяти о подвиге советского народа и Победе в Великой Отечественной войне.

«Символично, что форум проходит в городе-герое, где действительно решалась судьба всего мира. Сегодня мы с президентом Белоруссии посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Вот сейчас только ехали сюда, об этом говорили и вспоминали об этом. Стойкость и мужество воинов Красной армии, единство всего многонационального советского народа стали несокрушимой силой. На Волжских берегах враг был остановлен и разгромлен, по нацистской военной машине был нанесен решающий удар, обеспечен коренной перелом в войне», — подчеркнул президент Владимир Путин.

Посещение мемориала стало первым пунктом визита президентов в Волгоград. Путин и Лукашенко почтили память погибших. Российский президент, поправляя ленту на венке, опустился на колено. Потом вместе долго стояли у могилы маршала Чуйкова, командующего 62-й армией, которая не оставила немцам тут никакого шанса. Это был невероятный народный подвиг, но причин его совершать больше быть не должно.

«Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств. И, конечно, важно вместе формировать более справедливый многополярный миропорядок на принципах уважения и интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития», — заявил Путин.

Нужны постоянные усилия. Так, Путин поддержал идею создать при парламентах двух стран комиссию по сохранению исторической памяти. Россия и Белоруссия идут в авангарде этого движения, но в зале были представители стран СНГ, Азии, Латинской Америки. Были гости и из Евросоюза, так и внук генерала Де Голля не мог не приехать.

— Почему европейские лидеры переписывают историю Второй мировой войны? — спросил корреспондент.

— Сегодня в Европе столкнулись с нестабильностью. Европейские элиты не знают, как выйти из этого кризиса. Они пытаются компенсировать политический вакуум агрессией, — ответил общественный деятель, внук генерала Шарля Де Голля Пьер де Голль.

Европейцы на мероприятия, посвященные нашей Победе, раньше ездили охотнее. Сейчас по пальцам пересчитать. Кроме Де Голля, приехал только зампред нацсовета Словацкой Республики. Руководство ЕС уже взяло его на карандаш.

— Не отговаривали? Никто не говорил: «Не езжайте в Россию»?» — спросил корреспондент.

— Нет, никто не говорит так откровенно. Они только отказывают, говорят, что надо подумать, езжать или не езжать на праздник, но, я думаю, надо приехать и сказать спасибо, — ответил зампред национального совета Словакии Тибор Гашпар.

Не все в Европе могут сказать это «спасибо» вслух, но многие помнят. И гостей на форум в Волгоград собралось достаточно много. Это город, где о победе вспоминают не только в мае, но сейчас, конечно, особенная, предпраздничная суета.

«Город готовится, город приводит себя в порядок. Это связано, конечно, не только с форумом и мероприятиями этих дней. Впереди праздник Великой Победы. Здесь это больше, чем важная памятная дата», — отметил Виктор Синеок.

Здесь внимательны к деталям. Например, Александра Лукашенко в аэропорту встречали девушки из ретровзвода МВД, и хлеб президент Белоруссии узнал после первого укуса.

В Белоруссии памяти о Великой Отечественной войне уделяют огромное внимание. Это принципиальная вещь, основа.

«В нашем обществе немало людей, которые думают: „А, ну, что там? Поговорили? Поговорили. К памятникам сходили сегодня, назад пришли“. Нет, как только забудем путь Хатыни, Сталинград с Брестской крепостью, все вернется снова, мгновенно, даже не заметим, поэтому мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память», — подчеркнул Лукашенко.

Эту память будут хранить изо всех сил, используя все ресурсы. Форум Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» решено сделать ежегодным.