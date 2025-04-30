В Петербурге прошли обыски в медвузе в связи с «покупкой» экзаменов

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Десятки студентов подозреваются в даче взяток.

Итак, начнем мы с большого скандала, который сегодня с новой силой разразился в Петербургском Педиатрическом университете. Оттуда прямо с лекций на допрос увезли около 30 студентов, которых подозревают в даче взяток преподавателям. Якобы они платили от 10 до 80 тысяч рублей за экзамен. Сумма зависела от сложности предмета, но в целом схема была выстроена идеально. Вскрылась она после задержания двух преподавателей и одного студента, который и собирал деньги с однокурсников.

Похоже, во время первой же беседы со следователями он рассказал про всех, кто «покупал» через него оценки.

«Бывший ученик вуза сдал учителей всех, кто брал взятки, и сам сознался, что брал взятки, то есть отдавал. Ну, раз не мне, то и не вам. Его отчислили», — рассказала одна из студенток.

Основная сложность этого дела в том, что почти все студенты — иностранцы. Во-первых, они сложно идут на контакт, во-вторых, общаться без консулов отказываются.

«У нас полное взаимодействие со всеми консульскими и дипломатическими службами, со службами, которые необходимо извещать о мероприятиях. Вчера буквально приезжали к нам коллеги из Кыргызстана», —рассказал Валентин Сидорин, проректор по информационно-аналитическому обеспечению Санкт-Петербургского Педиатрического университета Валентин Сидорин.

Учитывая сколько сейчас врачей из Средне-Азиатских стран едут работать обратно к нам в Россию, администрация ВУЗа тщательно проверит всех, кого заподозрили в покупке экзаменов. Ведь дипломы потом становятся для иностранцев пропуском к российскому гражданству.