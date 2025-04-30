В Госдепе США пригрозили выходом из переговоров по Украине

Тэмми Брюс: США выйдут из переговоров по Украине, если не будет прогресса

Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

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Что может стать причиной отказа Белого дома от содействия мирному соглашению?

Соединенные Штаты откажутся от участия в переговорах по Украине, если не будет достигнут прогресс. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что Вашингтон ждет «полного и длительного» прекращения огня, а также завершения вооруженного конфликта.

«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников… Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнут прогресс, то мы уйдем», — цитирует Брюс РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп уже не раз критиковал украинского коллегу Владимира Зеленского. Он отмечал, в частности, что заявления относительно принадлежности Крыма вовсе не способствуют успеху переговоров с Россией. Глава Белого дома утверждал, что Зеленский может потерять Украину за три года, если не пойдет на сделку, ведь ситуация в стране критическая уже сейчас.

Что касается позиции России, готовность к заключению мира подтверждалась неоднократно, однако неготовность Киева к диалогу очевидна. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на определенный прогресс, но подчеркивал, что впереди еще много работы.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отмечала, что Зеленский уже сорвал встречу по Украине в Лондоне, нарушил договоренности о пасхальном перемирии и отказе от ударов по объектам энергетики. Ранее 5-tv.ru также сообщал, что по словам Пескова, Киев до сих пор не дал ответа по прямым переговорам с Москвой.