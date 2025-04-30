Потребуется помощь хирургов: что известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

Двум туристам после ДТП с автобусом в Анталье может потребоваться операция

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В больнице остаются 17 граждан РФ.

Двум россиянам, пострадавшим в результате ДТП с автобусом в Турции, может понадобиться помощь хирургов, сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

«По информации турецкой стороны, 29 апреля <…> в районе Манавгата произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего группу из аэропорта Антальи из 25 туристов», — сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Генконсульство РФ в Анталье поддерживает контакт с турецкими службами, а также страховой компанией, которвя заниматся этим инцидентом. Вопросы оказания помощи раненым находятся на контроле.

Сейчас в медучреждениях числятся 17 россиян, им оказывают необходимую помощь.

В этот же день агентство IHA сообщило, что не менее 18 туристов из России пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Анталья. Уточняется, что водитель потерял управление, после чего транспортное средство вылетело с трассы.

Ранее сообщал, что российские туристы попали в аварию в Турции. Дорожно-транспортное происшествие произошло по дороге из аэропорта Антальи в город Сиде.

Водитель не справился с управлением. Машину занесло, она улетела в кювет и врезалась в теплицу. По последней информации, пострадали 18 туристов и водитель. Все они доставлены в больницы.