Путин поддержал просьбу присвоить аэропорту Волгограда наименование «Сталинград»

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Российский президент провел встречу с губернатором региона.

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области присвоить аэропорту Волгоград историческое наименование «Сталинград». Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором области Андреем Бочаровым.

Во время встречи с главой страны губернатор рассказал об инициативах ветеранов по сохранению и сбережению исторического наследия региона.

Андрей Бочаров отметил, что наши фронтовики, ветераны — главное достояние Отечества.

«Для нас задача сохранения и сбережения исторической памяти, исторического наследия является одной из самых важных задач, которую мы выполняем», — сказал Бочаров.

Фронтовики, в частности, предложили присвоить населенным пунктам, особо отличившимся в период Сталинградской битвы, звания «Рубеж Сталинградской доблести». Данную награду уже получили не менее восьми населенных пунктов.

До этого Владимир Путин вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко посети в Волгограде мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин продлил срок, в который мигрантам нужно узаконить нахождение в России. Мера будет действовать до 10 сентября.

По предшествующему этому указу мигрантам предписывалось урегулировать свой правовой статус до наступления 30 апреля текущего года. Подписан соответствующий документ российским лидером легализации был 30 декабря 2024 года. Такая мера явилась следствием ужесточения миграционной политики РФ после теракта, произошедшего в Crocus City Hall.