«Свои планы»: Анна Седокова решила улететь из России без обратного билета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сбежать артистка захотела вскоре после очередной перепалки с подписчиками, считающими, что она недостаточно активно оплакивает умершего экс-супруга.

Певица Анна Седокова решила переехать за границу? Возможно, многих такая новость бы не удивила, потому что в ее жизни сейчас происходит то, что принято называть черной полосой. В декабре покончил с собой бывший муж звезды, баскетболист Янис Тимма. Поздравил экс-супругу с днем рождения, а наутро его нашли мертвым. Карьера спортсмена пошла на стремительный спад вскоре после свадьбы, а развод, судя по всему, окончательно его дестабилизировал. Публика же, как сообщает 7Дней.ru, в трагедии обвинила Седокову.

Сначала обвинила, а потом принялась пристально наблюдать, как артистка переживает драматические события. Конечно, подписчикам в соцсетях показалось, что Анна недостаточно страдает, слишком быстро вернулась к работе — записи песен, концертам, съемкам. Тот факт, что она попала в больницу с нервным срывом, никто уже не помнил. А накануне Седокова заговорила о билете в один конец.

«Сегодня ночью решила улететь без обратного билета. Через две минуты после принятого решения — сообщение от подруги: „А что у вас пишут, что нет света?“… Видимо, у судьбы, как всегда, свои планы. И остается только лишь ей довериться», — написала в своем блоге исполнительница.

Она не сообщила фолловерам, улетела или нет, возможно, передумала. Ведь судя по всему, собиралась Седокова пожить в Испании или Португалии: на днях в этих странах, а также в Андорре и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло повсеместное отключение электричества. Без света оказались жители многих популярных у туристов городов — Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья и другие.

Незадолго до заявления о переезде Седокова спорила с подписчиками в своем блоге и просила оставить ее в покое. Всех, кто сомневается в наличии у нее сердца, она просила прекратить осуждение. По словам звезды, никто в действительности не знает, «через что она прошла» в отношениях с Янисом Тиммой. После пережитой травли артистка стала бояться людей и отменять некоторые выходы в свет.

Ранее 5-tv.ru писал о первом откровенном интервью Анны Седокова после смерти бывшего мужа.