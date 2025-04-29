Цвета георгиевской ленты: столицу украсят ко Дню Победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На въездах в город устанавливают тематические декоративные конструкции «Город-герой Москва», у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях — флаговые композиции.

Более четырех тысяч декоративных элементов установят в столице ко Дню Победы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем юбилейную, 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсим город-герой Москву: на улицах установим в общей сложности более четырех тысяч декоративных элементов. Согласно концепции основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы, к нему добавили оранжевый и черный — цвета георгиевской ленты», — отметил Петр Бирюков.

На въездах в город устанавливают тематические декоративные конструкции «Город-герой Москва», у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях — флаговые композиции.

Одно из самых масштабных украшений появится на Лубянской площади — целый ансамбль из флагов и 11-метровая «Звезда Победы», аналогичные конструкции поставят у главного входа в Парк Горького и на площади Дорогомиловская Застава, рассказал Петр Бирюков. По его словам, возле здания Минобороны России на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции «Звезда Победы» и «Салют Победы». Традиционно украсят флагами столичные мосты, в том числе Большой Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский и мост Победы.

На Поклонной горе и Сокольнической площади, у станции метро «Динамо» появятся стенды с информацией о героях Великой Отечественной войны и архивными фото.

Фотозоны «9 Мая» обустроят возле Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, на Суворовской и Триумфальной площадях, Садовой-Кудринской улице, возле Павелецкого и Ярославского вокзалов, здания Московского городского совета ветеранов и Государственного музея обороны Москвы, на смотровой площадке Воробьевых гор и в парке «Зарядье».

Дополнительно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий украсить столицу. Все конструкции используются повторно — путем передекорирования и замены праздничных полотен.