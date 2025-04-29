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Российский дипломат отметил, что Киев и Европа требуют от Москвы прекратить огонь только потому, что Незалежная терпит поражение на поле боя.

Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Так что наше предложение, которое президент [России Владимир] Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима, укрепления его военных способностей», — сказал Лавров.

Российский дипломат отметил, что Киев и Европа требуют от Москвы прекратить огонь только потому, что Украина терпит поражение на поле боя.

Планы Запада нанести России стратегическое поражение никогда не сбудутся, это все уже понимают, отметил Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев под прикрытием Брюсселя пытается всячески помешать урегулированию украинского конфликта. Режим президента Украины Владимира Зеленского и его европейские сторонники сопротивляются всем мирным инициативам, в частности, усилиям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью американской телекомпании CBS.