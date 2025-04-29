«Вся страна до Владивостока»: в РФ проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О подвигах на фронте рассказывают непосредственно ветераны Великой Отечественной войны.

Великой Победе посвящен просветительский марафон «Знание. Первые», который проходит в эти дни в России.

О подвигах на фронте рассказывают непосредственно ветераны Великой Отечественной войны. Также перед школьниками и студентами выступают участники спецоперации и военные корреспонденты. О борьбе с неонацизмом и ситуации в мире говорят политики и руководители ключевых предприятий.

«Наверное, самый главный эффект от проекта марафона и всероссийского общества „Знание“ — это очереди в залы. Мне кажется, что даже не количеством это надо мерить, а мерить надо отношением людей, которые приходят. У нас в первый день марафон прошел в 11 городах нашей страны, то есть практически вся страна до Владивостока. И везде приходилось ставить дополнительные стулья, выносить экраны в коридоры, открывать дополнительные аудитории», — заявил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.