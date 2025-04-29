В России начал работу совет по развитию пивоваренной отрасли

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Новая структура объединит крупных и малых производителей, займется возрождением отечественных брендов и развитием сырьевой базы — от хмеля до солода.

Импортозамещение набирает обороты и в такой сфере, как пивоварение. Оно традиционно находилось под контролем больших западных холдингов, которые завозили свое оборудование и сырье. А теперь, чтобы возродить отечественные бренды, создали совет по пиву и безалкогольным напиткам. Сегодня первый день его работы. Перспективы оценил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Первая пивоварня в Поволжье появилась в Нижнем Новгороде почти два столетия назад. Не забывая о традициях, сегодня экспериментируют с рецептурой, добавляя в пиво даже виноград сортов каберне и мерло.

«50 на 50 все это используется, и в процессе получается что-то между вином и пивом. Это довольно интересно и необычно», — отметила бренд-менеджер пивоварни Светлана Строителева.

От хвойного эля до сладкого пива с вишневым вкусом: в Петербурге на старейшей в стране крафтовой пивоварне тоже варят как экспериментальные, так и традиционные сорта. Там каждый день доказывают, что пивоварение — это искусство.

«Пиво варится в этих чанах около 7–8 часов. Далее его отправляют на брожение на неделю, а потом, как говорят пивовары, следует его созревание. Весь процесс производства занимает около месяца», — рассказал корреспондент.

В России сегодня около двух с половиной тысяч производителей пенного напитка. Новость о создании совета по пиву и безалкогольной продукции, который объединит всех — и больших, и малых игроков рынка, в отрасли восприняли с воодушевлением. Тем более что возглавит ее президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев — профессионал высшего уровня.

«Когда наш президент назначил Таймураза Казбековича возглавить „Балтику“, у отрасли появилась надежда, что наконец-то пришел человек с таким авторитетом, с такой любовью к нашей отрасли. Потому что 20–30 лет назад Таймураз Казбекович, по сути, создал пивную отрасль новой современной России», — подчеркнула директор крафтовой пивоварни Елена Тюкина.

Пивовары ожидают настоящий ренессанс. Одна из первостепенных задач — возродить производство отечественного хмеля. Если на пике развития всей отрасли в СССР ежегодно собирали по 4–5 тысяч тонн этого важнейшего ингредиента для пива, то, например, в прошлом году даже до 300 тонн не дотянули, потому что рынок заполнен импортными сортами.

«Где-то порядка только 5% в России производится хмеля, необходимого для производства пенной продукции. Все остальное — это импортные поставки. И как раз в этом направлении требуется развитие специальной системы поддержки сельского хозяйства, стратегии развития хмелеводства, которой должно быть заинтересовано государство, соответственно, сами фермеры и пивоваренная индустрия», — уточнил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

Но работа по возрождению уже идет. Производство солода всего за каких-то пару лет удалось увеличить в несколько раз. Например, на пивоварне в Новосибирске используют исключительно отечественное сырье.

«Я лично предпочитаю использовать российские сорта солода по той простой причине, что я верю в наше солодоращение и в наш агропромышленный комплекс. Сейчас российские производители делают правильные шаги в этом направлении примерно с 2020 года. Я очень рад за них и верю», — заявил старший пивовар крафтовой пивоварни Александр Ефимов.

Долгие годы в России крупные пивоваренные заводы принадлежали иностранцам, и они использовали только зарубежное сырье. За те 15 лет, что легендарной «Балтикой», например, владели датчане, производство отечественных сортов пива снизилось в два раза. Европейские собственники развивали только свои марки, прибыль получали, но в производство не вкладывались. Теперь завод снова под контролем российского бизнеса, и всего за год восстановлено производство классических сортов.

С созданием экспертно-консультационного совета по пиву и безалкогольной продукции у всего рынка появились новые перспективы, связанные с возрождением лучших отечественных традиций и развитием без оглядки на западных собственников, которым нужна только прибыль и которые расчетливо уничтожали российских конкурентов.