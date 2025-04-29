Кони падают в обморок: в Петербурге предложили ограничить движение карет в историческом центре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

По мнению чиновников, гужевые повозки угрожают безопасности туристов и горожан.

Власти Петербурга предложили ограничить движение карет в историческом центре. По мнению чиновников, от извозчиков, которые зарабатывают на туристах — одни проблемы. Гужевые повозки откровенно нарушают правила и становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Как сделать исторический транспорт безопасным решали сегодня на первом заседании рабочей группы. Все детали знает корреспондент «Известий» Павел Панов.

Карету с пятью иностранными туристами и одним извозчиком медленно тянет пара лошадей. Экипаж вклинивается в поток машин и везет туристов по парадному Петербургу. Вместо поворотников, руки кучера, едва заметные водителям, которые едут сзади. Выделенных полос для конных повозок нет.

Кареты и повозки запряженные лошадьми относятся к гужевому транспорту. Это равноправные участники дорожного движения, как автомобили. Вот только кучеры в отличие от водителей ездят без прав — это не требуется, да еще и с 14 лет вместо 18-ти.

Никто не проверяет даже минимальные знания правил дорожного движения. Штрафы извозчикам практически никогда не выписывают. Но кучеры, которых мы встречаем у Исаакиевского собора, рассказывают о жестком и тщательном отборе.

«Не легко устроиться на работу. Надо иметь определенный стаж. Очень долго работать с лошадьми. Надо права иметь категории «Б», — поделилась кучер Екатерина.

Показать водительское удостоверение Екатерина отказывается. Как и любые другие документы. Впрочем никакие лицензии для работы кучером не нужны.

«Практически любой подросток в школе, который немножко дружит с лошадьми, убедит работодателя, что он вполне себе общается с лошадью. После чего он уже может стать наездником и выкатиться на этой гужевой повозке на Двроцовую площадь», — объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.

Полисы ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — Прим. ред.) на кареты не оформляют. В случае аварии отвечать будет даже не извозчик, а хозяин лошадей и повозки. А инциденты в Петербурге происходят часто и регулярно.

Наездницы обещали гостье из Томска незабываемую прогулку на лошади по ночному городу, но не уследили, и женщина упала на брусчатку.

«У мамы со смещением и осколком, ну вот этот вот перелом, да, с осколками, на что мне просто было написано, что приношу свои извинения, очень жаль. Никакой компенсации, никакой помощи, будем говорить откровенно, даже за такси», — поделилась дочь одной из пострадавших Ирина.

Так, на кадрах видеозаписи карета крушит все на своем пути. Конь обезумел от громких залпов фейерверка, разнес летнюю веранду, сбил с ног посетителей и сотрудников ресторана.

Еще случай, на главной площади города пьяный мужчина пытался оседлать одну из лошадей. В итоге пострадала семья — отец и двое детей. А в этом случае петербуржцу на выходе из караоке конь откусил нос. Понадобилось несколько пластических операций.

Животные работают на износ и даже падают в обмороки. Этот конь рухнул на брусчатку дворцовой площади и в тоже же день умер.

«У меня сердце разрывается, когда вижу, что лошади вот именно так работают. Я не уличала как с ними обращаются, но я считаю что эти лошади должны быть свободные. Хочется, чтобы они были не в карете, а где-то в поле, и были счастливы», — сказала туристка Ольга Шевченко.

«А почему их жалко должно быть? Они же наоборот. Их корямят, за ними следят, ухаживают и они определенную нагрузку получают, это тоже для них важно. Можно вернуться в прошлое и это очень классно», — поделился турист Мурат.

Выдать лицензии или даже совсем убрать кареты из центра Петербурга. Парламентарии в очередной раз решили попытаться отрегулировать этот бизнес. Пытаются подсчитать заработки кучеров. Час прогулки стоит 15 тысяч рублей.

«Либо мы находим средства и делаем этот бизнес лицом города, туристической карточкой. Либо мы его переводим в парковые зоны», — сказал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Требования к владельцам карет: ухаживать за лошадями, следить, чтобы повозки были в исправном состоянии. И управлять ими должны только совершеннолетние, которые знают и правила дорожного движения, и поведение лошадей.

«Данный маршрут необходимо проработать с представителяими полиции в части обуспечения безопасности дорожного движения. Нужно прорабатывать уникальные туристические маршруты, которые будут безопасны. Возможно, где-то вне интенсивного движения», — заявил главный специалист отдела организации дорожного движения Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Сороколетов.

Звучат и ультимативные требования — совсем убрать кареты из центра города. Запретить въезд гужевому транспорту. Впрочем, пока что историческому транспорту дают шанс исправиться. Все-таки, один из символов Петербурга.