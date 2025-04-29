Определенные пропорции: как правильно питаться во время майских праздников

Диетолог Дианова: лучше всего готовить шашлык из растительного мяса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; Личный архив Нурии Диановой; 5-tv.ru

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Можно легко найти альтернативу привычному вредному блюду.

На майские праздники лучше всего готовить шашлык из растительного мяса или из красной рыбы. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова в беседе с 5-tv.ru.

В это время россияне традиционно делают шашлыки и налегают на разные вкусности. В связи с этим многие задаются вопросом: возможно ли в этот период сохранить фигуру и здоровье?

По словам эксперта, можно легко найти альтернативу привычному блюду. Например, использовать вместо обычного мяса растительное. Такой вариант является наиболее безопасным из всех.

«Все то же самое по вкусу, но практически нет вреда. Сейчас продают бургеры из растительных компонентов и люля-кебаб. Вот это у меня номер один», — говорит диетолог.

Также эксперт советует попробовать сделать шашлык из красной рыбы, так как он готовится довольно просто, быстро и не дает тяжести.

На третьем месте — курица. Можно использовать также индюшатину, однако это мясо будет жестковатым. В таком случае лучше всего ее сильно промариновать с помощью лука, кефира, уксуса и вина.

Стоит обратить внимание также на постное красное мясо.

«Чем постнее, тем лучше», — говорит Дианова.

Нежелательно готовить блюда с использованием обработанного мяса — сосисок, сарделек.

«Это самое худшее, что может быть», — отмечает она.

Что касается количества пищи за один прием, то необходимо съесть всего понемногу и в определенных пропорциях, используя «принцип тарелки». Для этого можно взять тарелку диаметром 20-22 сантиметра.

Специалист отметила, что одноразовые тарелки с делением идеально подойдут для того, чтобы измерить пропорции еды. Одна часть — для белка, вторая — для углеводов, а третья — овощи.

Белок — это шашлык, углеводы — это ржаной лаваш, цельнозерновой хлеб или картошка, нужно что-то одно. При это белок и углеводы занимают каждый по четверти тарелки, а овощи — половину.

При этом Дианова не советует делать овощи на открытом огне, так как там будет много канцерогенов.

«Они ускоряют приближение рака», — говорит эксперт.

Зелень может нейтрализовать негативный эффект, поэтому также должна присутствовать на столе. Однако для этого потребуется съесть ее много, поэтому стоит приготовить больше овощей.

Диетолог советует не зацикливаться на помидорах и огурцах. Для застолья вполне подойдет салат Айсберг, китайская капуста или тертая морковка.

Кроме того, важное значение имеет масло, которым вы будете заправлять свои блюда. Например, лучше всего выбрать льняное нерафинированное.

Что касается рекомендуемого объема мяса, то женщинам достаточно 100 граммов, мужчинам — 150.

Эксперт также отметил один важный момент: перед началом застолья необходимо взглянуть на свою тарелку с едой, чтобы увидеть размер порции. Если есть все отовсюду по чуть-чуть на ходу, то мозг может не осознать, был ли прием пищи вообще.

Если съесть слишком много белка, то это чревато запором, предупреждает Дианова. Стоит со всей серьезностью отнестись к своему здоровью, так как именно после праздников врачи выявляют у пациентов большое количество циррозов.

Диетолог также рекомендует обратить внимание на горячие травяные напитки, особенно во время холодной погоды. Например, на основе ромашки, чебреца, шиповника.

Если на празднике будут дети, то можно попробовать приготовить какао-напиток. Дианова рекомендует вместо обычного сахара использовать сироп топинамбура или заменитель сахара. Можно приготовить цикорий. Кофе лучше не брать, так как он может перевозбудит нервную систему, говорит эксперт.

Диетолог напомнила, что шашлыки — это, прежде всего, повод встретиться с друзьями, а не повод напиться. Поэтому стоит, прежде всего, наслаждаться приятным времяпрепровождением.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько можно хранить продукты в открытом виде. Например, размороженную курицу нужно приготовить в течение 12 часов.