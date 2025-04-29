Прощание с генерал-лейтенантом Москаликом состоялось в Подмосковье

Фото, видео: Минобороны; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди участников церемонии были высокопоставленные представители Минобороны и Генштаба Вооруженных сил, а также сослуживцы Москалика и ветераны армии РФ.

На Федеральном военном мемориальном кладбище состоялось прощание с генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ярослав Москалик погиб в результате взрыва заминированного автомобиля Volkswagen Golf. Злоумышленник припарковал машину у его подъезда в подмосковной Балашихе. За время службы Москалик прошел нелегкий путь от командира мотострелкового взвода до замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России.

В период с 2002 по 2005 год он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 2015 году Ярослав Москалик активно участвовал в планировании военной кампании в Сирии и способствовал урегулированию сирийского конфликта. С началом специальной военной операции он возглавлял дежурную смену Группы боевого управления Генштаба.

За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны генерал был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги» и другими государственными наградами.

Для того, чтобы проститься с Москаликом, в мемориальном комплексе «Пантеон» собрались высшие руководители Минобороны и Генерального штаба, представители центральных военных ведомств, сослуживцы погибшего и ветераны Вооруженных сил РФ.