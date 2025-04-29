Двухлетняя звезда ТikТоk Престон Ордоне погиб в автокатастрофе в США

Фото: tiktok/@kate_ordone

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Грузовик, в котором путешествовала его семья, съехал с дороги и врезался в дерево.

В США в автокатастрофе погиб двухлетний Престон Ордоне — звезда TikTok, прославившийся благодаря забавным видео. Об этом стало известно из соцсетей его родителей — Кейтлин и Джелана Ордоне.

ДТП произошло 24 апреля в округе Сент-Таммани. Родители мальчика выжили в аварии, но получили серьезные травмы, и были доставлены в разные больницы. По словам Кейтлин и Джелана, они пребывают в шоке от случившегося.

Известно, грузовик, в котором путешествовала семья, съехал с дороги и врезался в дерево. Как утверждают правоохранители, малыш не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего сильно травмировался.

«Это самый трудный пост, который мы только могли сделать. Подобрать слова все еще так сложно… Надеемся, что вы сможете чем-то помочь нашей семье в это трудное время. До сих пор это кажется таким нереальным… Все ваши молитвы, любовь и поддержка нужны и ценны для нас», — написали родители в соцсетях.

По словам подруги семьи Мелани Матранг, у Кейтлин несколько переломов сильное сотрясение мозга. Джелану срочно прооперировали одну из ног.

В семье есть также семилетняя дочь. Она не пострадала в ДТП, так как была в это время в школе.

Престон Ордоне родился 27 декабря 2022 года в семье Кейтлин и Джелан Ордоне. Семья стала известна после того, как мама мальчика начала публиковать в TikTok видео с его участием.

Непоседливый малыш покорил сердца интернет-пользователей после того, как в одном из видео пообещал родителям вести себя хорошо, говорил «ОК» — а потом прыгал в грязные лужи.

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