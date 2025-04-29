+Любовный переворот: каким знакам ждать романтических перемен в мае

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

Астролог назвала зодиакальных представителей, которых в этом месяце ждут обновления в личной жизни.

В мае 2025 года звезды обещают сюрпризы в любви для некоторых знаков зодиака. Life.ru поговорил с астрологом и выделил Овнов, Раков и Водолеев как тех, кому особенно повезет в любви в этом месяце.

Овен: шанс на новую любовь

Для Овнов май станет временем обновления в личной жизни. Венера в их знаке усиливает привлекательность и уверенность, что способствует новым знакомствам и романтическим приключениям. Особенно благоприятным периодом будет вторая половина месяца, когда влияние Венеры достигнет пика.

Рак: гармония и душевное тепло

Ракам май принесет ощущение эмоционального комфорта и поддержки со стороны близких. Это создаст идеальные условия для развития новых отношений или укрепления существующих. Одинокие Раки могут встретить человека, который сначала покажется просто хорошим другом, но быстро перерастет эту роль.

Водолей: неожиданные повороты любви

Для Водолеев май станет месяцем неожиданных романтических событий. Новые знакомства могут произойти в самых неожиданных местах — от рабочих проектов до социальных сетей. Важно быть открытым к новым возможностям и не бояться проявлять инициативу.

Даже если ваш знак не попал в эту тройку, май все равно может принести приятные сюрпризы в личной жизни. Звезды советуют быть открытыми к новым знакомствам и не бояться проявлять свои чувства.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Таро на май 2025 года.