«Роль мамы»: Решетова высказалась после новостей о беременности девушки Тимати

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По словам модели, после родов она стала получать еще больше внимания от мужчин.

Модель и предприниматель Анастасия Решетова поделилась с подписчиками в Instagram* откровениями о том, как материнство повлияло на ее внешность и внутреннее состояние.

Отвечая на вопрос подписчицы о том, стала ли она получать меньше внимания от мужчин после рождения сына, Решетова отметила, что интерес мужчин к ней не только не исчез, а даже возрос.

«Роль мамы меня раскрыла в энергетическом плане. В моем случае и в физическом плане роды пошли только на пользу. Изменился взгляд, гормоны правильно выстроились, черты лица преобразились, кожа, ну а фигуру я сама потом привела в нужную форму», — поделилась модель.

Решетова подчеркнула, не стоит бояться материнства и следовать стереотипам: «Пусть и у вас будет так же! Не бойтесь ничего и не следуйте стереотипам».

Анастасия стала мамой в октябре 2019 года, родив сына Ратмира от рэпера Тимати.

А накануне новая девушка рэпера Валентина Иванова объявила о своей беременности. Она опубликовала видео, на котором говорит по телефону, что сделала тест, и он оказался положительным. При этом Тимати сидел рядом и юыл крайне удавлен, услышав ее слова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова намекнула на заказную травлю в ее адрес.

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