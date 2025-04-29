Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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В результате столкновения ВСУ понесли значительные потери.

Подразделениями группировки войск «Запад» освобождено село Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данном участке фронта лишились более 240 боевиков, танка, четырех автомобилей и трех орудий полевой артиллерии западного производства. Были ликвидированы две вражеские станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и два склада боеприпасов.

«В результате активных действий подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области», — сказано в сообщении.

В Сумской области группировки войск «Север» ведут ожесточенные боевые действия. ВСУ потеряли около 205 боевиков, три бронемашины, 13 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Также было уничтожено хранилище оружия врага.

В Донецкой Народной Республике выгодные позиции заняли подразделения «Южной» группировки. Им удалось лишить противника 250-ти боевиков, боевой бронированной машины HMMWV и бронеавтомобиля «MaxxPro», произведенных в США. Из прочих потерь ВСУ — три автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области.