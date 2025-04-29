Politico: Украина лишится своих территорий и не получит гарантий безопасности

Фото: 5-tv.ru

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Обещания членства в НАТО журналисты назвали несостоятельными, а надежду на эффективность антироссийских санкций — чрезмерной.

Для Украины конфликт определенно закончится потерей территории. Так считают журналисты американского издания Politico, которые отметили, что Киев не получит никаких гарантий безопасности.

Отчасти причиной такого исхода обозреватели называют отсутствие каких-либо успехов у ВСУ на фронте. По мнению американцев, это вызвано непродуманной политикой союзников.

Издание также подчеркнуло, что ситуация для Украины могла развиваться по другому сценарию, если бы ее союзники выполнили все, на что надеялась Незалежная. Обещания членства в НАТО журналисты назвали несостоятельными, а надежду на эффективность антироссийских санкций — чрезмерной.

«В результате мирной сделки Киев не только выйдет из этого жесткого конфликта расчлененным, у него также не будет никаких надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается поддерживать европейцев», — сообщает Politico.

26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских боевиков.

По сообщениям Минобороны РФ, за время боев ВСУ потеряли 76 тысяч убитыми и ранеными. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские и корейские военнослужащие взаимодействуют, освобождая Курскую область. Бойцы из КНДР перенимают опыт наших солдат: боевая подготовка, тактическая медицина, обращение с российским оружием.