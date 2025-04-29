«Все вернул с прибылью»: от чего пришлось отказаться отцу Нюши ради съемок ее клипа

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

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Владимир Шурочкин был первым продюсером певицы.

На старте музыкального пути певицы Нюши (настоящее имя звезды — Анна Шурочкина. — Прим. ред.) ее отец продал квартиру, чтобы профинансировать съемки первого клипа дочери. Об этом артистка рассказала изданию Газета.ру.

По словам Нюши, эти средства были впоследствии возмещены прибылью от ее карьеры, и отец самостоятельно заработал на новое жилье. Она подчеркнула, что это был осознанный шаг бизнесмена, а не просто подарок дочери.

Ранее Нюша упоминала, что ее семья продавала единственную квартиру ради съемок клипа на песню «Вою на Луну», который был выпущен в 2009 году и стал дебютным для певицы. Клип был снят на кинопленку, что сделало его самым дорогостоящим в ее карьере.

Сегодня Нюша продолжает активно заниматься своей карьерой. 25 апреля у нее вышел новый трек «Аморе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша планирует создание автобиографичного фильма о своей карьере.