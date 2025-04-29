«Мы не слышали»: Киев не дал ответа по прямым переговорам с Россией
Песков: Киев до сих пор не дал ответа по прямым переговорам с РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Путин неоднократно заявлял, что Москва готова сотрудничать без каких-либо дополнительных условий.
Киевский режим до сих пор не дал ответа по прямым переговорам с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Именно президент Путин повторял неоднократно о том, что Россия готова, без каких-либо предварительных условий, к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали», — сказал пресс-секретарь президента.
Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин объявил временное перемирие в период празднования 80-летия Великой Победы.
В подобной обстановке сложно делать выводы о дальнейших планах Киева, заявил Песков. По его словам, собирается украинская власть присоединяться к переговорному процессу или нет — неясно, зато показательное молчание в ответ на инициативы Путина — очевидная манипуляция.
Украина своими действиями демонстрирует, что европейские страны все еще нацелены на продолжение конфликта, отметил Песков.
«Мы же все-таки ориентируемся на продолжающиеся усилия по выводу процесса в русло мирного урегулирования», — заключил пресс-секретарь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина признала причастность к убийству генерала Москалика.