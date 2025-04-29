Потеряла сознание: школьницу изнасиловали на концерте Boulevard Depo в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Инцидент произошел в туалете клуба «А2».

Двое парней опоили и изнасиловали 15-летнюю девушку на концерте Boulevard Depo в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пострадавшая — ученица девятого класса. Ее мать обратилась в полицию и заявила, что девочку напоили неизвестным веществом, а затем изнасиловали в туалете клуба «А2». Подозреваемые — житель Мордовии Алексей и его приятели, с которыми школьница познакомилась на концерте.

Молодые люди угостили подростка неустановленной жидкостью. Девушка потеряла сознание после того, как выпила ее. Злоумышленники воспользовались этим: затащили школьницу в мужской туалет и надругались над ней. Обстоятельства инцидента уточняются, проводится проверка. Известно, что после случившегося пострадавшая не стала обращаться за медицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчины надругались над девушкой-инвалидом в московском ТЦ. Злоумышленники познакомились с матерью жертвы за несколько минут до того, как совершили насилие над ее дочерью. Пока двое отвлекали женщину, третий уводил девушку в туалет. Поведение родительницы смущает правоохранительные органы. Когда уборщик заметил происходящее и предупредил мать, та никак не отреагировала.