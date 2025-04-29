Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Телеведущая побывала в Китае и открыла там для себя много интересного.

Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова призналась в любви к актеру Джеки Чану. Такое заявление она сделала в вечернем шоу Павла Воли.

Однако разговор на вечернем шоу будто бы не задался. Комик напомнил, как в прошлый раз телеведущая повздорила с его соведущим Ильей Соболевым. Оказалось, что он не подарил цветы Сябитовой, что и послужило поводом для обиды. В итоге ситуацию удалось разрешить.

Позднее, говоря о Джеки Чане, Роза Раифовна призналась, что считает китайского актера секс-символом и идеальным мужчиной. Телеведущая рассказала, как застеснялась подойти к нему, когда тот приезжал в Москву.

Также Воля поинтересовался, как Сябитову с сыном занесло на реалити-шоу в Китае.

«А вы знаете, кто такая Роза Сябитова? Мне странно слышать, что вы не знаете, что я адреналинщица, что я на всех каналах прошла все проекты, которые можно. Единственное, в „Последнем герое“ не была», — рассказала телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Роза Сябитова осудила рэпера Natan. По словам телеведущей, ему нужно учиться договариваться со своими сексуальными желаниями.