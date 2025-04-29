Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Алкоголь и жирное мясо — удар по печени и пищеварению. Врач-эндокринолог рассказала, почему с шашлыком нельзя пить пиво и как не испортить себе праздники.

Майские праздники в России традиционно ассоциируются с выездами на природу и ароматными шашлыками. И, конечно, многие не представляют пикник без алкоголя. Однако сочетать мясо на углях с пивом или крепкими напитками — не лучшая идея, об этом врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала в разговоре с изданием Газета.ру.

Как объясняет специалист, чаще всего шашлык готовят из жирной свинины, а именно жирная пища в паре с алкоголем создает серьезную нагрузку на пищеварительную систему. Алкоголь замедляет работу ферментов, из-за чего мясо переваривается хуже: от этого появляются тяжесть, изжога и дискомфорт в животе.

Кроме того, по словам врача, спиртное само по себе увеличивает нагрузку на печень. В ситуации, когда в организм поступает и алкоголь, и жирная пища, орган вынужден работать на износ, что может вызвать неприятные симптомы — тошноту, боли в правом подреберье и общее ухудшение самочувствия.

Есть и еще один важный момент. Алкоголь усиливает аппетит и мешает вовремя почувствовать насыщение, объясняет нутрициолог. Поэтому риск съесть лишнего возрастает, а вместе с этим — и вероятность набора веса. Особенно опасно сочетать шашлык с пивом: напиток содержит много быстрых углеводов и так называемых «пустых» калорий, которые быстро откладываются на талии.

Не стоит забывать и про обезвоживание. Летом алкоголь действует как мочегонное средство, выводя жидкость и соли из организма. При этом соленый жареный шашлык задерживает воду, создавая риск появления отеков. Именно поэтому после майских пикников многие жалуются на отечность и тяжесть.

Чтобы минимизировать вред, врач советует отказаться от крепких напитков и пива в пользу сухого вина, пить алкоголь умеренно, чередуя его с чистой водой, а для шашлыка выбирать нежирное мясо и легкие маринады без избытка соли и специй.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким шашлыком начать сезон пикников в 2025 году.