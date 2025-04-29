«Свет Великой Победы»: на Мамаевом Кургане прошло памятное лазерное шоу
На Мамаевом Кургане прошло лазерное шоу ко Дню Победы
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Брага; 5-tv.ru
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На монументе «Родина-мать зовет» ожили кадры военной хроники.
На Мамаевом Кургане в Волгограде этой ночью показали грандиозное лазерное шоу «Свет Великой Победы».
На монумент «Родина-мать зовет» при помощи световой проекции вывели кадры кинохроники о героях и ключевых моментах Великой Отечественной войны. А после отгремел праздничный салют.
Акцию проводят в Волгограде уже девять лет. В этом году ее зрителями стали представители свыше двух десятков стран: участники международного форума «Великое наследие — общее будущее».