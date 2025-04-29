Из Таиланда в Россию экстрадирован подозреваемый в вымогательстве мужчина
28 0
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Peerapon Boonyakiat; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Житель Приморья, находившийся в международном розыске, доставлен на родину.
В Россию депортировали жителя Приморья, который находился в международном розыске.
Мужчина скрывался в Таиланде, где и был задержан. В нашей стране его обвиняют в вымогательстве. По данным следствия, злоумышленник состоял в криминальной группировке.
В 2013 году преступники вынудили предпринимателя отдать автомобиль и сельскохозяйственную технику. Тогда же под угрозой расправы у другого бизнесмена требовали пять миллионов рублей.