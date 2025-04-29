Тройное изнасилование: мужчины надругались над девушкой-инвалидом в московском ТЦ

Трое мужчин задержаны по подозрению в насилии над девушкой с инвалидностью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Теперь им грозит тюремный срок от четырех до десяти лет.

Трое мужчин задержаны по подозрению в изнасиловании девушки с инвалидностью. Инцидент произошел в столичном районе Новогиреево.

«Возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)», — сообщили в Telegram-канале столичного СК РФ.

Место происшествия — ТЦ на Зеленом проспекте. Пострадавшая, как уточнил, источник 5-tv.ru, — инвалид третьей группы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозрительную ситуацию: трое мужчин по очереди заходили в туалет с 18-летней девушкой. Последняя находилась в заведении вместе со своей матерью.

Поведение матери вызывает вопросы у сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники познакомились с женщиной за несколько минут до того, как совершить насилие над ее дочерью. Двое мужчин отвлекали родительницу, третий — уводил ее дочь в туалет. Это повторялось несколько раз.

Мать не заметила в поведении новых знакомых странностей. Ее также не смутило отсутствие дочери. Обратил внимание не происходящее уборщик. Он поставил в известность женщину, но та не отреагировала. Сотруднику пришлось обратиться за помощью к коллегам, вместе они забрали девушку у мужчин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ижевске подростки сутки издевались над сверстником в квартире его матери.