Три золота: сборная России по дзюдо вернулась в Москву с чемпионата Европы

Сборная РФ по дзюдо вернулась после победы в медальном зачете чемпионата Европы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спортсмены завоевали семь медалей.

В аэропорту Внуково в Москве состоялась торжественная встреча сборной России по дзюдо после победы в медальном зачете на чемпионате Европы, проходивший в столице Черногории Подгорице. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Российские спортсмены выиграли семь медалей: три золота, три серебра, а также одну бронзу. В соревновании смешанных команд, к которому сборная была допущена впервые за несколько лет, россияне заняли третье место. Представляли страну Карен Галстян, Тамара Лищенко, Мансур Лорсанов и Мария Иванова.

Им удалось одержать вверх над дзюдоистами из Франции и Грузии, которые заняли вторую и третью строчки на чемпионате Европы.

Спортсменов радостно встретили в аэропорту фанаты и члены семьи. После этого они сделали общее фото с медалями и флагом России.

Сейчас ребятам предстоит отдых, а после будет подготовка к чемпионату мира. Он пройдет в июле в Венгрии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские спортсменки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали победителями в технической программе второго этапа Кубка мира по синхронному плаванию, который прошел в Египте.