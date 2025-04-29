В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня
Минобороны: в блиндажные храмы СВО доставили Благодатный огонь
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Ее привез ветеран мотострелкового полка.
Священники Центрального военного округа (ЦВО) в первый раз привезли Благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы, расположенные в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно во вторник, 29 апреля, из сообщения Министерства обороны России.
Ее доставил ветеран мотострелкового полка. Праздничную службу в честь этого события провели военные священнослужители в мотострелковом соединении при участии членов командования и личного состава.
Уточнялось, что в скором времени Благодатный огонь передадут в полевые храмы на передовых позициях специальной операции, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к святыне, а также помолиться и приобщиться к великому пасхальному событию.
По традиции Благодатный огонь зажигается в храме Гроба Господня в Иерусалиме в преддверии Пасхи, а затем его доставляют в различные государства по всему миру. В Россию святыню обычно привозят в столицу и уже откуда ее частицы распределяются по регионам страны.
Протоиерей Андрей Канев отметил, что священники смогли пообщаться с военнослужащими, рассказать о празднике, поскольку сейчас проходит пасхальный период, и поделиться этой частицей радости, а также приобщиться к чудесному Благодатному свету, сходящему, по его словам, в Великую субботу и распространяющемуся православными христианами со всего мира.
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