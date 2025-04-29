Россия вошла в пятерку лучших экономик мира в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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США находятся на втором месте в рейтинге.

В 2024 году Россия заняла четвертое место среди пяти стран по вкладу в прирост глобального валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности, согласно данным Международного валютного фонда.

Показатель покупательской способности россиян увеличился до 6,94 триллиона долларов, что на 0,46 триллиона превышает уровень предыдущего года.

Как отмечают РИА Новости сообщалось, что это позволило России сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.

При этом Китайская Народная Республика заняла первое место — ее ВВП составил 38,15 триллиона долларов. На втором месте расположились Соединенные Штаты, чей показатель вырос до 29,2 триллиона долларов. Тройку лидеров замкнула Индия. ВВП этой страны достиг отметки в 16,2 триллиона долларов.

До этого в четверг, 24 апреля, президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что в первые два месяца 2025 года ВВП вырос на 1,9%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский рубль стал самой быстрорастущей валютой. Главную роль в этом сыграла политика Центробанка с удержанием высокой ключевой ставки.