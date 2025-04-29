Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.

Экипаж армейской авиации на разведывательно-ударом вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите на 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

«Сегодня на командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорных пунктов противника. Выполнили взлет с аэродрома базирования, полет по маршруту. Далее вышли на начало боевого пути. С заданной дистанции выполнили стрельбу авиационными ракетами С-8 с кабрирования. Далее выполнили маневр отхода, полет по маршруту на аэродром базирования и приземление. Враг будет разбит, победа будет за нами», — рассказал командир вертолета Николай.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.