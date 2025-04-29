Украина признала причастность к убийству генерала Москалика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Офицер погиб в пятницу утром, выйдя из своего дома в Балашихе.

Киев взял на себя ответственность за теракты на территории России. Причастность Украины фактически признал Зеленский. В своих соцсетях он написал, что заслушал доклады спецслужб об убийствах российских граждан — и даже похвалил эти откровенные акты терроризма.

Представитель нашего МИД Мария Захарова отметила: подобные действия киевского режима явно указывают на его преступную сущность и экстремистскую идеологию. И Москва неоднократно говорила об этом. При этом катастрофическая ситуация на фронте толкает Зеленского на новые теракты.

Захарова также добавила — росту терроризма способствуют западные покровители Украины. Ведь именно страны НАТО продолжают накачивать Киев оружием.

В результате последней акции в подмосковной Балашихе погиб генерал Москалик. Когда офицер вышел из дома, взорвался припаркованный у подъезда автомобиль. Обвиняемого в убийстве уже заключили под стражу. Он признался, что был завербован СБУ.