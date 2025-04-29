На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Кирилла

Фото, видео: 5-tv.ru

Необходима селективная дорсальная ризотомия (операция на спинной мозг) с последующей реабилитацией.

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День добрых дел на Пятом канале — и сегодня наша помощь нужна четырехлетнему Кириллу. У мальчика — детский церебральный паралич, ему срочно нужна сложная операция стоимостью 1 200 000 рублей.

Помочь семье собрать деньги можете вы — наши зрители. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета

Кириллу очень нравится ходить. Но в свои четыре года ему удается сделать всего несколько шагов, и только держась за маму. Передвигаться самостоятельно мальчику не позволяет детский церебральный паралич. Кирилл и его сестра-двойняшка родились преждевременно — в двадцать восемь недель. Сестренке повезло — она здорова, а вот у Кирилла случилось кровоизлияние в мозг, образовались кисты и тромбы.

«Мне было очень страшно, что мой ребенок будет лежачим. В буквальном смысле лежачим — не будет говорить, даже ложку не уметь держать. Я ходила в церковь, я плакала по ночам, я молилась, лишь бы у меня ребенок был не такой», — рассказывает Елена Лохтина, мама Кирилла.

Первые несколько месяцев Кирилл почти не двигался, но врачи и родители не сдавались. Благодаря ежедневным занятиям малыш начал поднимать голову, переворачиваться со спины на живот. Кирилл научился говорить, пусть пока и не так хорошо, как его сверстники.

«Говорят, что нам очень сильно повезло. При всех наших травмах, которые были при родах, при всех диагнозах, он очень хорошо сохранился. И у нас есть шансы, чтобы бороться», — рассказывает Елена Лохтина, мама Кирилла.

Кирилл обожает играть с машинками, часто рисует вместе с сестрой. Недавно он освоил новый навык — поднимается на ноги и стоит у опоры. Каждый его день начинается с массажа и специальной гимнастики.

Раз в несколько месяцев — курс у реабилитологов. А самое сложное — надо регулярно носить туторы. Они помогают выправить суставы на ногах, но это довольно болезненно.

Однако с недавних пор массаж и гимнастика перестали помогать как прежде. А причина в том, что от головного мозга к ногам поступают лишние импульсы. Из-за этого растет напряжение в мышцах. И единственный способ с этим справиться — операция.

«Чтобы вот этот процесс разорвать, мы идем в спинномозговой канал, выделяем чувствительные корешки, частично их пересекаем, и таким образом сокращаем поток импульсов, который удерживает мышцы в напряжении», — объясняет врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко.

Операция и лечение, которое потребуется после нее, стоят больше миллиона рублей. Для многодетной семьи, где кроме Кирилла и его сестры-двойняшки, есть еще один ребенок, это неподъемная сумма. Но откладывать нельзя — с каждым днем мышцы теряют эластичность, а Кирилл — свой последний шанс на выздоровление.

«Ему больно. Потому что он не может даже самостоятельно сидеть, особенно садиться, чтобы ножки вперед. У него тянет все мышцы. И это адски больно, он плачет постоянно», — рассказала мама мальчика.

Мы можем помочь этому доброму мальчику с сильным характером. Врачи уверены — после операции спастика пройдет. Когда мышцы расслабятся, учиться стоять и ходить Кириллу придется заново. Его родные уверены — он справится.

И если дать ему шанс сейчас, то он сможет уверенно войти в полноценную, здоровую жизнь.

Давайте вместе поможем Кириллу! Отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 75-11! Большое вам спасибо!