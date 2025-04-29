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Пока противник рассчитывает на западные поставки, наши солдаты создают уникальное — прямо под огнем.

На фронте, где каждый метр дается в бою, российские военные превращают смекалку в оружие. Роботы-камикадзе, перерожденные трофейные дроны, импровизированные минные ловушки — войска группировки «Запад» изобретают технологии прямо под огнем.

Пока противник рассчитывает на западные поставки, наши солдаты создают свое уникальное вооружение, покоряющее небо и землю. Как это происходит — увидел наш военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Мощнейшими ударами управляемых авиабомб стерты с лица земли укрытия 77-й бригады ВСУ, их пункта дислокации. Минус 25 бойцов противника.

Это Редкодуб — пока еще оккупированное село ДНР. Российские войска штурмуют его так же как Колодези, и Зеленую Долину. Фронт у Красного Лимана в эти дни отмечен локальными продвижениями, но сразу в нескольких населенных пунктах.

«Бойцы группировки „Запад“ развивают свой успех на краснолиманском направлении и вот такая сухая весенняя погода только этому благоволит. Сейчас от линии их контроля на том участке до Красного Лимана остаются считанные километры», — рассказал корреспондент.

В Харьковской области инженеры группировки «Запад» вот так уничтожают минным шлагбаумом американский бронемобиль MAX Pro.

Это сделали с помощью робота-минера, собственной разработки бойцов. Универсальная машина, которая может быть еще и дроном-камикадзе, и мобильной точкой радиоэлектронной борьбы, и транспортером, на который можно погрузить боеприпасы, продукты или нескольких раненых.

«Хотели сделать что-то новое. «Птички «летают, понятно, но и падают соответственно. У них есть телеги, но у них нет такой дальности. Максимум метров 100. Мы к этому уже приходили и начали испытывать что-то новое», — рассказал боец группировки «Запад» с позывным Шуруп.

А этими ребятами покорена небесная сфера. Их вездесущие дроны летают на многие десятки километров и ловят противника в самый неожиданный для них момент.

У ВСУ пока перевес в БПЛА, их пока снабжает весь коллективный запад. Но зато наши ребята универсальнее всушников. Они не только операторы, но и техники: могут подобрать трофейный беспилоттник прямо на передовой, починить и тут же пустить в бой. Потому враг на них охотится с особым остервенением.

«Сразу же нас заметила „Баба Яга“, время было ночь. Только вышли из машины, два-три метра и два снаряда в машину! Ночью не выйти, потому что начинается вот эта карусель у них из „Баб Яг“ — 24 было сброса за всю ночь, сколько мы сидели в этих блиндажах, слава Богу, нас не вычислили», — вспоминал офицер спецназа группировки войск «Запад» с позывным Палач.

В итоге перед самым выходом из укрытия одну украинскую «Бабу Ягу» бойцы-таки смогли уничтожить.