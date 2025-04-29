Еще не все погодные сюрпризы: гроза с градом накрыла Омск
Омские синоптики объявили штормовое предупреждение
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Синоптики объявили штормовое предупреждение
В Омск пришла первая весенняя гроза! На город обрушился мощный ливень. Небо мгновенно потемнело, жители слышали раскаты грома и наблюдали за яркими вспышками молний.
В первых числах мая погода преподнесет новые сюрпризы. В регион придет ощутимое похолодание, выпадет снег. А вот со следующей недели омичей ждет по-настоящему летняя жара. Воздух прогреется до 25 градусов.
Ранее, писал 5-tv.ru, Пермский край в конце апреля накрыла снежная буря. Высота снежного покрова уже почти как в декабре. Столицу края парализовали пробки и аварии.