«Панический менеджер»: как помочь психике во время короткой рабочей недели

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Иллюзия долга и желание наверстать упущенные трудовые часы могут привести к апатии.

Россиян ждут две короткие рабочие недели, однако сжатые периоды часто самые изматывающие. Об этом в беседе с Life.ru подробнее рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Ограничение по времени вызывает у человека стремление завершить все задачи за поставленный срок. В итоге психика сотрудника может перегрузиться, что скажется в виде отката на выходных.

По словам психолога, чтобы не выгореть в такой период необходимо соблюдать несколько принципов.

Во-первых, следует грамотно расставлять приоритеты. В ускоренном режиме человеческий мозг впадает в состояние «панического менеджера». Поможет принцип фокуса на тех точках — самых важных делах за день, чтобы он не прошел зря. Важно почувствовать ощущение завершенности, отметил Самбурский.

Во-вторых, большую роль играет закон компенсации. Психика действует на сохранение человека в гармоничном состоянии. То есть перевыполнив план в один день, на следующий человек захочет отоспаться и пропадает из жизни.

Здесь применим термин — гомеостаз, по-другому стремление системы к равновесию. Так, после большого расхода энергетического ресурса может наступить апатия, раздражение, заболит голова, охватит усталость и начнет клонить в сон.

В-третьих, отдых необходимо встраивать и в рабочие дни. Эксперт отметил, что именно короткие недели наиболее часто оказываются лишены расслабления. Обедает сотрудник за компьютером, перерывы пропускает, откладывая их на потом, ссылаясь на нехватку времени. Поэтому психолог порекомендовал запланировать короткие паузы наперед. К примеру, можно сходить в ближайшую кофейню или устроить пять минут дыхательной практики.

Самбурский подчеркнул, что любые приемы окажутся недейственными, если рассчитывать, что все восполнится после праздников. Это чувство называется иллюзией долга, когда человеку начинает казаться, что пропущенные дни необходимо отработать. Отдых —тоже часть жизни, поэтому важно отпустить гнетущие мысли на этот счет.

В-четвертых, важно возвращаться к собственным потребностям. В конце каждого рабочего дня надо закрывать внутренний гештальт и переставать рефлексировать относительно задач. Эксперт рекомендовал сделать вечером паузу, задав себе ряд вопросов:

Что получилось сегодня?

Что я сделал хорошо?

Что можно забыть до следующей недели?

После этого мозг сможет переключиться, получится выйти из рабочего режима собранным.

«Помните: психика работает не на количестве задач, а на ощущении безопасности. Дайте себе внутреннюю опору — ясность, порядок, внимание к себе, и вы справитесь», — пояснил эксперт.

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